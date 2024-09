Acidente deixa trânsito caótico na Rodovia BR-101

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio provocou transtornos aos motoristas ao causar a interdição total da BR-101, no quilômetro 296, em Itaboraí, na noite desta sexta-feira (20).

A colisão, registrada por volta das 19h40 no sentido Região dos Lagos, deixou Thalles Brito, de 24 anos, com ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.



O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí. O outro veículo envolvido no acidente foi um Volkswagen Nivus cinza, com placa de Curitiba (PR).

Segundo a concessionária Arteris, responsável pela rodovia, o bloqueio causou um congestionamento de aproximadamente 7 quilômetros, que se estendeu até às 20h19. O tráfego foi completamente liberado às 21h05.