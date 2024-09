Livia Moura participa de audiência por venda de ingressos falsos para o Rock in Rio

Na tarde desta terça-feira (10), a justiça do Rio dá início a audiência de instrução e julgamento de Lívia da Silva Mouram acusada de participar da venda de ingressos falsos para o Rock in Rio, descoberta em 2022. A empresária, que é irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura, está presa na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, desde fevereiro deste ano.

A sessão está prevista para começar às 14h. Lívia chegou a ter a prisão domiciliar decretada, mas não cumpriu a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Ela também é ré por vender ingressos falsos para camarotes da Sapucaí. Na época, 17 denúncias contra a empresária foram registradas na delegacia.

Livia é irmã do ex-jogador Léo Moura | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O esquema de venda de ingressos falsos funcionava a partir de um site falso que imitava o oficial do evento. O prejuízo estimado para o festival R$ 450 mil. Uma das vítimas teria pago R$20 mil em entradas para o evento. A empresária chegou a ser considerada foragida durante o caso. A ré também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Em sua residência, os policiais encontraram ingressos verdadeiros e falsos para o festival. As investigações tiveram início depois que pelo menos 19 pessoas tentaram acessar a Cidade do Rock com os bilhetes que compraram no site falso e não conseguiram.

Além do Rock in Rio, Livia aplicou golpes durante o carnaval, vendendo ingressos falsos para curtir a folia na Sapucaí. O valor de um par de tickets chegava a ser de R$5 mil. Os compradores eram informados pela acusada de que seus nomes seriam colocados em uma lista mas, ao chegar no local, as vítimas descobriam se tratar de um golpe.