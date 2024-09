Corpo de idosa encontrada morta pelo Samu estava trancado há seis meses no Rio

Um caso incomum ijmpressionou funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles encontraram um corpo em avançado estado de composição durante um atendimento na Zona Norte do Rio de Janeiro apuraram que o cadáver estava trancado no quarto havia 6 meses.

A morta foi identificada como Maria Auxiliadora de Andrade Santos, 75 anos, mãe da mulher que chamou o Samu. O caso foi na noite do último sábado (7), na Rua Galvani, na Vila da Penha.

O Samu foi acionado depois que uma mulher ligou para o 192 se queixando de dores no peito. Os socorristas entraram e encontram a solicitante deitada no sofá. Após uma análise clínica, constataram que ela estava bem — mas sentiram um cheiro muito forte.

A dona da casa então tentou desconversar e dispensar os médicos, e um deles resolveu arrombar a porta, descobrindo o cadáver. O corpo da idosa foi removido para o Instituto Médico-Legal do Centro.



A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as causas e circunstâncias da morte. A filha foi ouvida na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e liberada.