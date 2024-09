Idosa é despejada de apartamento pela própria filha, na Barra da Tijuca

Uma ex-mulher de um empresário do ramo alimentício e sua própria filha brigavam na Justiça por conta de uma pensão deixada pelo homem. A disputa entre elas não terminou de forma agradável.

A idosa, de 68 anos, terminou despejada de seu apartamento. O imóvel, que é uma cobertura duplex, fica no condomínio Golden Green, um dos mais luxuosos da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O apartamento estava no nome da filha do casal. Ela decidiu negociar o imóvel, sem o conhecimento da mãe, por cerca de R$ 5,5 milhões.

Com isso, todos os objetos da idosa foram removidos para o depósito público com os custos da transportadora pagos pelo novo dono do imóvel. Quatro caminhões fizeram a mudança forçada da idosa.

