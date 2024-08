Técnico de enfermagem é investigado por tentar fotografar paciente durante cirurgia no Rio

Um técnico de enfermagem está sendo investigado pela Polícia Civil por tentar fotografar uma paciente durante uma cirurgia no Hospital Federal Cardoso Fontes, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



A denúncia foi feita por um médico que estava na sala de cirurgia e presenciou a ação do técnico. Em depoimento à polícia, o médico relatou que o acusado estava com a câmera do celular apontada para as partes íntimas da paciente, que estava anestesiada no momento.



Em sua defesa, o técnico de enfermagem negou todas as acusações, alegando que estava tentando encontrar sinal no celular para falar com a esposa. Quanto à câmera estar aberta, ele justificou que estava apenas tentando tirar uma selfie.



A Polícia Civil informou que a vítima, o acusado e as testemunhas já foram ouvidas. O celular do suspeito foi apreendido e será submetido a perícia. O caso segue sob investigação pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá.



Em nota, o Ministério da Saúde comunicou que o técnico de enfermagem será demitido. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio também se posicionou, informando que abriu um procedimento para apurar o caso.