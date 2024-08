CCR Barcas e VLT recebem ação do programa Empoderadas na estação Praça XV

Nesta terça-feira (27/08), as concessionárias CCR Barcas e VLT recebem novamente uma ação do programa Empoderadas, projeto de enfrentamento da violência contra mulher promovido pelo Governo do Estado. A campanha acontecerá das 7h30 às 12h na estação Praça XV das Barcas.

O evento marca o fim do Agosto Lilás, campanha no mês de aniversário da Lei Maria da Penha e que apresenta o objetivo de combater e conscientizar sobre a violência contra à mulher. Integrantes do programa irão oferecer serviços de beleza e auto cuidado gratuitos, como design de sobrancelhas, maquiagem e tranças, além de sessões de massagem.

Para tirar dúvidas e prestar apoio, haverá um espaço dedicado ao atendimento gratuito de clientes que desejem ser acolhidos pela equipe jurídica do Empoderadas. No VLT Carioca, acontecerá a distribuição de materiais de conscientização com informações sobre como o empoderamento feminino contribui como forma de proteção da mulher contra qualquer tipo de violência e os canais de denúncia disponíveis. Os participantes do programa embarcarão no trem elétrico para discutir o tema com as passageiras.