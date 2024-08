Pedalada Lilás em Niterói chama a atenção para o combate à violência contra a mulher

Uma pedalada que começou no Terminal João Goulart, no Centro de Niterói e foi até a Praia das Flechas, percorrendo diversas ruas, marcou uma das comemorações do Agosto Lilás na cidade. O evento também celebrou o Mês da Juventude. Organizada pela Secretaria da Mulher, pela Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude e pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a atividade reuniu homens e mulheres com o objetivo de promover um diálogo sobre o papel das mulheres e da juventude na construção de uma cidade mais segura e acessível para todos.

“Foi uma proposta de andar pela cidade, aproveitando a temática do Agosto Lilás, para que as mulheres conheçam os pontos de referência de atendimento. Tanto os pontos de referência de atendimento a mulheres em situação de violência, para que elas conheçam, e também as rotas de segurança para as mulheres na cidade”, explicou Thamyris Elpídio, secretária da Mulher

Esse é mais um evento do Agosto Lilás, promovido pela Prefeitura de Niterói, que também inclui atividades como o Cine Debate - Documentário: “Repense o elogio"; Quinta D’Elas: Maioridade da Lei Maria da Penha; Plantão Mulher Comunidade na Escola de Samba Sabiá, no Fonseca; e Mulher em movimento com Pendurados na Praia de Icaraí.

“Fizemos um evento inédito, chamando a atenção para esse tema e aproveitando que 19 de agosto foi o Dia Nacional de Ciclistas. Unimos isso ao mês de enfrentamento à violência doméstica e violência contra a mulher para chamar a atenção sobre os projetos de apoio da Prefeitura”, ressaltou a coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto.

Programação do Agosto Lilás:

28/08 - CEAM (SMM)

Cine Debate - Documentário: “Repense o elogio"

Local: CEAM

Endereço: R. Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro, Niterói

Horário: 14h

29/08 - Secretaria da Mulher

Quinta D’Elas: Maioridade da Lei Maria da Penha

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Horário: 18h

29/08 - Secretaria da Mulher

Plantão Mulher Comunidade

Local: Quadra da Escola de Samba Sabiá

Endereço: Rua Tenente Osório, N°58 - Fonseca

Horário: 13h30

31/08 - Secretaria da Mulher

Mulher em movimento com Pendurados

Local: Praia de Icaraí

Horário: 9h