Ideb: confira as melhores escolas de São Gonçalo e Niterói

O Ministério da Educação divulgou, nesta quinta (15), o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indicador que avalia a qualidade do ensino nas escolas públicas do país. Municípios da Região Metropolitana do Rio, como São Gonçalo e Niterói, seguiram a tendência do Estado e ficaram, em maioria, com avaliações menores do que a média estabelecida como ideal para cada categoria. Os dados são relativos a pesquisas realizadas no ano passado.

Em São Gonçalo, os resultados não foram muito positivos. Uma unidade de ensino no município foi a terceira mais mal avaliada do estado entre as escolas dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental: a E.M. João Aires Saldanha (nota 3,1), em Itaúna. Além dela, outras duas escolas da cidade ficaram entre as dez piores do Rio na categoria: a E.M. Belarmino Ricardo Siqueira (3,3), no Luiz Caçador, e a E.M. Presidente Castello Branco (3,4), no Boaçu.

Apesar disso, o município teve outras unidades bem avaliadas. É o caso da E.M. Professora Genecy Suhett Lima, no Amendoeira, que ficou com 6,1, acima da nota 6 estabelecida como meta para a categoria dos anos iniciais. As outras duas escolas de São Gonçalo com boas notas na categoria foram a E.M. Mentor Couto (5,9), no Jardim California, e a E.M. Elpidio Dos Santos (5,5), no Porto Velho.

São Gonçalo

Nos anos finais do ensino fundamental, que vão do 6º ao 9º ano, os melhores resultados de São Gonçalo estiveram no CIEP 413 Adão Pereira Nunes, o “Brasil-México” (5,3), em Neves, e na Escola Municipal João Cabral de Melo Neto (5,2), em Vista Alegre.A mais mal avaliada da cidade na categoria foi o C.E. Professora Luiza Honoria do Prado (2,6), no Engenho Pequeno. A meta para a categoria era de 5,7.

No ensino médio, as melhores escolas de São Gonçalo foram a C.E. Coronel Marcus Jardim (5,3), no Alcântara, e o C.E. Subtenente Marco Antônio Gripp (4,8), no Galo Branco. A mais mal avaliada da categoria foi o CIEP 408 Sérgio Cardoso (2,7), na Trindade. A meta ideal para o Ensino Médio é 4,6.

Niterói

Em Niterói, o melhor resultado foi entre o 1º e o 5º ano. A E.M. Anísio Teixeira, em São Domingos, que ficou com uma nota de 7,6 - bem acima da média 6. Outra bem avaliada da categoria foi a E.M. Julia Cortines (6,7), que fica no Campo São Bento, em Icaraí. Por outro lado, escolas como a E.M. José de Anchieta (3,6), no Caramujo, e a E.M. Demenciano Antonio De Moura (4,0), no Fonseca, terminaram bem abaixo da média.

Na segunda metade do fundamental, as melhores notas de Niterói ficaram na Escola Técnica Estadual Henrique Lage (6,5), no Barreto, e o Colégio Universitário Geraldo Reis (5,5), em São Domingos. A pior nota ficou no Colégio Estadual Duque de Caxias (3,), em São Francisco. A meta nos anos finais do fundamental é 5,7.

No Ensino Médio, as melhores unidades de ensino em Niterói segundo o Ideb são o C.E. Matematico Joaquim Gomes de Sousa, o “Brasil-China” (5,2), em Charitas, e o C.E. Brigadeiro Castrioto (4,4), em São Lourenço. As piores são C.E. Mullulo da Veiga (2,7), na Engenhoca, e o C.E. Embaixador Raul Fernandes (2,8), no Fonseca. A meta era 4,6.

Maricá

Em Maricá, as escolas mais bem avaliadas do Ensino Fundamental foram E.M. Professora Alcione Soares Rangel da Silva (6,6) nos anos iniciais e a E.M. Marquês de Maricá (5,6) nos anos finais. Já as piores foram a E.M. Carlos Manoel Costa Lima (4,4) e a E.M. Romilda Nunes (4,5). No Ensino Médio, apenas duas escolas do município apareceram com avaliação no resultado da pesquisa: o C.E. Professora Cacilda Silva (4,3) e o C.E. Doutor João Gomes De Mattos Sobrinho (3,0).

Itaboraí

Em Itaboraí, as melhores notas ficaram com a E.M. Amelia Guimaraes Fernandes (6,6 nos anos iniciais do fundamental), com E.M. Antônio Santos da Silva (5,0 nos anos finais) e o CE Jovina Amaral de Oliveira (4,3 no Ensino Médio). Já as piores foram a E.M. Adilson Rodrigues Soares (3,8 nos iniciais), o E.M. Geremias de M. Fontes (2,9 nos finais) e o CIEP 451 Eliza Antonia Rainho Dias (2,7 no médio).