Presidente Lula irá assinar novo piso salarial dos fisioterapeutas

Após 18 anos sem aumento, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais receberam uma ótima notícia nesta quarta-feira (14), em Brasília: a aprovação do novo piso salarial da categoria na Comissão de Finança e Tributação da Câmara dos Deputados. Agora, resta apenas a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai assinar o valor do novo piso destes profissionais, passando de R$ 3.044,76 para R$ 4.650.

Leia mais:

Policial federal é morto em tentativa de assalto no Rio

Presos com fuzil e pistola no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo



“Foi aprovado de forma histórica para todo o Brasil. O país vive uma realidade atrofiada, em que algumas cidades pagam menos do que um salário mínimo para estes profissionais. Conseguimos a correção desta distorção, valorizando os profissionais. O mais importante é que foi debatida a fonte para o pagamento e, além disso, houve um entendimento em paralelo para que as empresas particulares que pagam os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também encontrem recursos. Foi importante a pressão política do Crefito 2”, comemorou o fisioterapeuta Renato de Paula, que se engajou ao lado do deputado federal Otoni de Paula (MDB) na aprovação do novo piso da classe.