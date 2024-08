Coletivos realizam caminhada pelo fim da violência policial no Zé Garoto nesta quarta (14)

Um grupo com mais de dez movimentos sociais do Rio de Janeiro vai se reunir, nesta quarta-feira (14), na Praça do Zé Garoto, em São Gonçalo, para uma caminhada pelo fim da violência policial nas comunidades. A ação, que acontece às 15h30, também cobra responsabilidade e transparência na forma como o Poder Judiciário do Rio lida com os episódios de violência na região.

A caminhada começa na Praça do Zé Garoto e vai até o antigo prédio da prefeitura de São Gonçalo, na rua Dr. Feliciano Sodré, no Centro. Rômulo Rodrigues, que é coordenador estadual do movimento negro Perifa Zumbi, explica que a ideia dos coletivos envolvidos é dar início a uma mudança efetiva na cidade, cobrando a Polícia por mais proteção e menos discriminação nas abordagens.

"A nossa marcha é um grito de basta que os movimentos sociais da cidade estão iniciando para mostrar a indignação da sociedade com a truculência policial, que mata jovens no nosso dia-a-dia da cidade e no estado, e também com a Justiça, que caso após caso dá ganho de causa para essa matança e dá sua validação", define Rômulo.

Alguns episódios específicos motivaram a idealização do ato, conforme explicam os organizadores da caminhada. Um deles foi a morte do jovem João Pedro, de 14 anos, que foi morto dentro de casa por um disparo efetuado durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro. No último mês de julho, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro absolveu os três policiais acusados de envolvimento na morte do adolescente.



Além da morte de João Pedro, outros episódios de discriminação nas periferias que motivam o ato são as mortes de Durval Teófilo e Jéssica Silva. O primeiro foi morto por um vizinho em 2022, enquanto chegava do trabalho, após ser confundido com um criminoso. Já Jéssica também morreu após ser baleada durante uma ação policial no Jardim Catarina, em 2021.

"Essa marcha é um recomeço para as lutas de São Gonçalo, para que a população passe a lutar por si e para que, através dessa luta coletiva, consiga construir junto essa mudança de que precisamos tanto", define Rômulo.

Além do Perifa Zumbi, também participam da ação o Coletivo Casulo, o São Gonçalo Vai À Luta, o Por Todas Nós, o Coletivo Ela, o Cidade no Feminino, o Sepe-SG, o Educação Popular, o Grupo Liberdade Santa Diversidade e o Coletivo de Coletivos. A caminhada "Basta de violência nas Comunidades! Queremos Justiça!”, acontece a partir das 15h30 na próxima quarta-feira (14).