Morre, aos 100 anos, o fundador da construtora Carvalho Hosken

Morreu neste sábado (10), aos 100 anos, Carlos Fernando Carvalho, dono da construtora Carvalho Hosken, conhecida pela atuação no cenário imobiliário da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Engenheiro, ele participou do desenvolvimento de diferentes bairros planejados no Rio, como Península, Rio2, Ilha Pura, Cidade Jardim e Centro Metropolitano.

A morte foi confirmada pela família. Carlos faleceu de causas naturais, de acordo com um comunicado da empresa. O corpo do engenheiro será velado nesta segunda-feira (12), a partir das 10h, na Capela Ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

Atualmente, Carlos era presidente do Conselho da Carvalho Hosken, empresa que fundou em 1951. A construtora foi responsável por empreendimentos e condomínios como Atlântico Sul, Alto Leblon e Village São Conrado. O filho do engenheiro, Carlos Felipe de Carvalho, comanda a construtora atualmente.

Em nota, o governado Claudio Castro disse ter recebido a notícia com profundo pesar e definiu Carlos como "um dos maiores empreendedores que a capital fluminense já teve".

"Apostou em moradias com qualidade de vida na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, e deixa um legado de realizações no Rio de Janeiro, que, sem dúvida, impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas. Minha solidariedade aos familiares, amigos e funcionários da Carvalho Hosken, grupo empresarial por ele fundado e com o qual impulsionou o desenvolvimento urbano da cidade", disse, em nota, o governador.