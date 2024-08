Médicos retiram enguia e limão do ânus de paciente após cirurgia

Uma cirurgia inusitada, realizada em um hospital no Vietnã, chamou a atenção de internautas nos últimos dias. Um indiano, de 31 anos, precisou passar por uma procedimento de emergência após introduzir uma enguia viva, com aproximadamente 60cm, no ânus. Durante a cirurgia, os médicos ainda encontraram um limão inteiro, que também havia sido introduzido no orifício pelo homem.

O caso aconteceu no Hospital Universitário Viet Duc, em Hanói, capital vietnamita, no último dia 27 de julho. De acordo com a unidade de saúde, o paciente admitiu ter colocado o animal no corpo para obter prazer sexual. Ele chegou na unidade com fortes dores abdominais. Após passar por exames, os médicos descobriram, segundo o jornal "Suckho & Doisong", que o animal mordeu o reto e o cólon do homem enquanto tentava escapar do organismo, o que acabou piorando as dores.

Os agentes de saúde tentaram remover o peixe do corpo do homem pelo mesmo orifício em que foi inserido, mas não conseguiram por conta do limão, que bloqueava a passagem. A solução foi uma cirurgia abdominal para a remoção, seguida de uma colostomia para evitar complicações de saúde na região. Apesar da gravidade da situação, o homem sobreviveu. A unidade ainda não confirmou se ele já recebeu alta.