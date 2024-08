'PMERJ de Poetas Abertas' recebe 450 pessoas no batalhão de Niterói

Cerca de 450 pessoas de várias idades participaram, ontem (03) do Evento "PMERJ de Portas Abertas" no 12º Batalhão de Polícia Militar em Niterói, que abriu as portas do quartel para a população.

Foram montadas várias oficinas dos principais programas e serviços da Corporação, como o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas), Patrulha Maria da Penha, Patrulha Escolar e o serviço de saúde odontológica.

O público praticou atividades dos Projetos esportivos que são desenvolvidos no 12ºBPM como o Projeto Pequenos Gigantes (escolinha de futebol), Niterói Rugby, Escoteiros, Niterói Wrestling, Krav Maga e Muay Thay.

As viaturas policiais também foram um grande atrativo para as crianças, que conheceram de perto a Viatura Blindada conhecida popularmente como "Caveirão", motocicletas e passearam de quadriciclo no campo.

O Comandante participou de uma roda de conversas, onde tirou várias dúvidas da população.