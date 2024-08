Marido expulsa esposa nua de casa e pode responder por crime

Após flagrar a esposa o traindo dentro de casa, um homem expulsou a mulher nua do apartamento. O caso aconteceu em São Paulo, nesta semana.

De acordo com informações, o marido surpreendeu a esposa com outro homem e, em um ataque de descontrole, ele não permitiu sequer que ela pegasse as próprias roupas e a obrigou a andar nua pelo condomínio.

O caso foi registrado por uma moradora, que ainda fala que o homem tinha que "dar na cara dela".

Apesar de pelas imagens não ser possível ver socos ou tapas, a ação do homem já é considerada violência patrimonial e psicológica.

É necessário lembrar que não existe mais a justificativa de 'legítima defesa da honra', ou seja, a traição não pode ser usado para justificar o descontrole. Caso queira, a esposa, que recebeu um roupão de vizinhos para não deixar o condomínio nua, pode entrar com pedido de medida protetiva.

Após a saída da mulher, o homem sentou ao chão e chorou.