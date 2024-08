Araruama recebe 1º Harmônico – Festival Local de Cultura neste sábado (03)

Neste sábado (03), a partir das 11h, os amantes e admiradores da música, literatura, artes plásticas e artesanato poderão curtir uma programação especial no Shopping Open Mall, no Centro de Araruama. O 1º Harmônico – Festival Local de Cultura vai movimentar o espaço com diversas atrações culturais e a participação de mais de 20 artistas da cidade e da Região dos Lagos. O evento é gratuito e uma produção independente, idealizada pelo artista e luthier Celso Justo.

O idealizador do projeto, o luthier Celso Justo falou sobre a proposta do Festival. “O evento tem como objetivo trazer visibilidade aos artistas locais e proporcionar entretenimento com qualidade musical para toda a família. Nossa proposta foi reunir diferentes segmentos artísticos e valorizar os talentos da nossa terra, oferecendo ao público o acesso a uma vasta programação cultural. Contamos com a participação de todos”, destacou.

Na programação musical, o público poderá apreciar apresentações de piano clássico, jazz instrumental e brasilidades com a participação do saxofonista Brenddom Miranda, dos pianistas Celso Justo, Vânia Meirelles, Eliézer Reis, Thiago Marques e Pedro Cunha, do violinista João Daltro e de Augusto Pena (Tumbadora), além da apresentação da cantora Vânia Meirelles, acompanhada por Celso Vargas (violão) e Toni Batera.

O evento também contará com contação de histórias infantis com Mônica Reis, recital de poesias e exposição de quadros, livros e artesanato. Entre as personalidades confirmadas estão os artistas plásticos Regina Magalhães, Sônia Huckabone, Débora Bragança (Ateliê Botânica Vida Viva) e Luzia Namegala, e os poetas Celso Justo, Cláudia Fonseca, Jomar, Cid Magioly e Vitória Santos

O Shopping Open Mall Araruama fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 250, no Centro. O evento tem previsão de término para as 23h.