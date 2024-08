Ídolo do Flamengo é internado, com câncer, em hospital no Rio

Adílio jogava no time máster do Flamengo até abril desse ano, quando foi diagnosticada a doença - Foto: Marcelo Cortes /CRF

Adílio jogava no time máster do Flamengo até abril desse ano, quando foi diagnosticada a doença - Foto: Marcelo Cortes /CRF

O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Adílio, foi internado em um hospital particular na Freguesia, Zona Oeste do Rio. O campeão da Libertadores e do Mundial de 1981, chegou ao hospital com um caso avançado de câncer no pâncreas.

O ex-atleta está na unidade de saúde há duas semanas e tem recebido visitas de ex-companheiros de clube. Adílio jogava no time máster do Flamengo até abril desse ano, quando foi diagnosticada a doença. O prognóstico é visto como complexo.

Adílio, dono da camisa 8 do rubro-negro, venceu ainda os Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982 e 1983 com o clube. Foi dele ainda o segundo gol na vitória de 3 a 0 sobre o Liverpool no Mundial de 1981.