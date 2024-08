Fluminense perde por 3 a 2 para o Juventude pela Copa do Brasil

Com um gol marcado nos acréscimos após imprimir muito volume de jogo, o Fluminense segue firme na luta por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (01/08), o Tricolor acabou superado pelo Juventude por 3 a 2 jogando fora de casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com o resultado, o Time de Guerreiros leva a decisão da vaga na próxima fase para o Maracanã. O jogo de volta do confronto de oitavas será disputado na próxima quarta-feira (07/08), às 21h30. Mais de 24 mil ingressos já foram vendidos.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense abriu o placar logo na primeira chegada ao ataque. Aos 2 minutos, a bola passou por Serna, Guga e Marcelo, que cruzou e a defesa afastou. Na sobra, Nonato mandou na área e Lima dominou e bateu, balançando a rede. Aos 11, Marcelo achou bom passe para Serna arrancar até a grande área e bater para fora. Aos 30, Kauã Elias, pela esquerda, tocou para Marcelo na entrada da área, o camisa 12 tentou o chute colocado e o goleiro fez a defesa.



SEGUNDO TEMPO



O Juventude empatou a partida aos 2 minutos da segunda etapa, com Lucas Barbosa. Logo na sequência, o Tricolor partiu para o ataque buscando a reação. Keno avançou pela esquerda e achou Lima na grande área. O meia bateu firme e o goleiro fez a defesa. Aos 9, Rodrigo Sam marcou o segundo do adversário. Aos 12, Keno tentou a finalização da entrada da área e teve o chute travado.



Aos 19 minutos, Keno voltou a aparecer pela esquerda. Após cortar para o meio, o atacante bateu e a bola passou rente à trave. Aos 26, Guga arriscou de longe e a bola saiu por cima do gol. Aos 28, Diogo Gonçalves ampliou para o adversário. Aos 48, Arias cruzou na área e Thiago Santos, de cabeça, diminuiu a diferença no placar. Antes do apito final, Keno voltou a levar perigo aos 51, quando invadiu a área e rolou para o meio, mas a defesa fez o corte.



Antes disso, a equipe comandada por Mano Menezes volta a campo no domingo (04/08), quando enfrenta o Bahia, às 16h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.