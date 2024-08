Silvio Santos está novamente internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador Silvio Santos voltou a ser internado nesta quinta-feira (01), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O dono do SBT, que tem 93 anos, estaria enfrentando uma nova condição de saúde, após ter se recuperado de um quadro de H1N1.

A assessoria do SBT afirma que o apresentador passa bem e retornou ao hospital para realizar exames de imagem. O hospital Albert Einstein não deu nenhum retorno sobre a internação de Silvio Santos.

Recentemente, Silvio foi internado por um quadro de H1N1. O caso aconteceu cerca de duas semanas atrás, A apresentadora Michelle Barros leu a nota ao vivo. Silvio recebeu alta no dia 20 de julho.

"O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A", disse Michelle, na manhã desta quinta-feira. "Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem."



A nota oficial da emissora, enviada a jornalistas, diz: "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos."

Alguns boatos sobre a internação do apresentador começaram a se espalhar. O SBT não se pronunciava sobre o ocorrido. As filhas de Silvio Santos também não comentaram o estado de saúde do pai, que está afastado da televisão desde setembro de 2022. Patrícia Abravanel é quem tem comandado o "Programa Silvio Santos".