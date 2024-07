Moradora de São Gonçalo é coroada Musa Plus Size Beleza Negra Curvy

A gonçalense Ana Cláudia da Silva, 50 anos, venceu, no último sábado (27), o concurso Musa Plus Size Beleza Negra Curvy 2024, realizado no centro cultural Arlindo Cruz, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Faxineira, atriz e modelo, a moradora do bairro Mundel, em São Gonçalo, decidiu participar dos concursos de beleza para mostrar que nunca é tarde para realizar sonhos.

Ana Cláudia da Silva mostra que a beleza é para todas | Foto: Arquivo pessoal

Leia mais

Bandeira tarifária volta a ser verde nas contas de luz em agosto

Frente Fria traz chuva e tempo instável para São Gonçalo e Niterói



"Para mim, estar nesse projeto é lindo, para poder mostrar a evolução da mulher. Aqui em São Gonçalo não há esses eventos e temos que mostrar para as meninas que são sênior, igual a mim, que podem sim participar. Eu gosto muito de poder mostrar outra realidade para as meninas que se acham fora dos padrões de beleza, pois somos lindas e São Gonçalo tem muitos talentos, só falta a oportunidade", afirmou Ana Cláudia.

Essa é a segunda vitória de Ana Cláudia em um concurso de beleza, e só o início de uma trajetória inspiradora.

"Essa é minha segunda faixa, participei ano passado em Nova Iguaçu, onde sou musa da fotografia plus size. Minha experiência tem sido incrível", contou a gonçalense.