Orla da Praia das Pedrinhas receberá nova infraestrutura de saneamento

O projeto de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas vai contar com um importante reforço. A Águas do Rio iniciou, neste mês, a instalação do novo sistema de esgotamento sanitário, que consiste na implantação de dois quilômetros de rede coletora e de uma estação de bombeamento. Com isso, cerca de 2,6 milhões de litros de esgoto deixarão de ser despejados por dia na Baía de Guanabara, contribuindo com a população local e a preservação do meio ambiente.

Para o diretor executivo da Águas do Rio, Diógenes Lyra, as contribuições que a obra vai proporcionar na região vêm ao encontro do propósito da empresa em transformar vidas por meio dos serviços na cidade.

“Além de beneficiar o meio ambiente, a implantação dessa infraestrutura terá reflexos positivos na atividade pesqueira e no comércio, no fomento do turismo local e na valorização dos imóveis - que vão passar a ter o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Somado a isso, outros fatores de extrema importância são a influência direta na saúde e na qualidade de vida para cerca de 700 moradores do local, além dos frequentadores da região”, afirma o diretor.

O novo sistema será conectado à rede existente para direcionar o esgoto à Estação de Tratamento (ETE) São Gonçalo, localizada no bairro Boa Vista. Com isso, a obra da concessionária fará com que o material receba o tratamento adequado, retornando à natureza dentro dos parâmetros de qualidade. Outro destaque da ação é que as equipes da Águas do Rio irão regularizar as ligações de água dos moradores da região, formalizando e melhorando o abastecimento.

Para o comerciante Wellington Siqueira, 52 anos, a intervenção será bem recebida. Ele acredita que, após a conclusão das obras, mais pessoas vão passar a frequentar a região.

“Torço pela melhoria do local como um todo, não só para o comércio, mas para todos os moradores e os que frequentam aqui. Afinal, essa é a única praia que temos em São Gonçalo. Tem um pôr do sol muito bonito e é a oportunidade de vê-la limpa de novo”, afirma.

Já o aposentado Geneci Moraes, 81 anos, residente há 23 anos na Praia das Pedrinhas, tem a esperança renovada em ver a beleza da praia como em anos anteriores.

“Aqui tínhamos o pescado próximo. Não esperava ver essa praia limpa novamente. Com a conclusão desse trabalho, a Águas do Rio vai dar ao morador o direito de ver este local decente de novo”, concluiu.

A reforma e revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, que pretende transformar urbanisticamente um dos cartões postais da cidade, é realizada pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo.

Mais obras de esgoto em São Gonçalo

Essa não é a primeira obra de esgoto que a Águas do Rio faz no município. Recentemente, a concessionária iniciou outra frente de trabalho que vai beneficiar 44 mil famílias do bairro Mutondo. A instalação de 3,4 quilômetros de rede coletora de esgoto, quando concluída, vai tratar 7 milhões de litros de esgoto por dia, o equivalente a três piscinas olímpicas, na ETE São Gonçalo.

Além dessa intervenção, a empresa também fez investimentos na modernização da ETE São Gonçalo e na reforma das ETEs Apolo e Jardim Catarina.