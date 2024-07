Polícia procura envolvidos em disputa por territórios em Cabo Frio

O Disque Denúncia (2253-1177), divulgou, nesta quinta-feira (25), um cartaz para auxiliar o 25ºBPM e a 126ª DP, em Cabo Frio, a obter informações que levem às prisões dos seguintes acusados: Valdinei Quintanilha de Souza, vulgo “Macaco ou Dinho”, de 42 anos; Vitor de Souza Carvalhães, vulgo “Surfista" ou "Vitor do Valão”, de 47 e Thiago Barreto Alves, vulgo “Galo Cego ou Vesgo”, de 42 anos. Eles estariam em disputa territorial pelo domínio de pontos de drogas em Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Os três são considerados foragidos da Justiça.

“Macaco”, ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), lidera o tráfico de drogas na Rasa, em Búzios. Contra ele constam quatro mandados de prisão, pelos crimes de Homicídio Qualificado e Tráfico de Drogas.



“Surfista” e “Galo Cego”, ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP), lideram os pontos de venda de entorpecentes, no Conjunto Habitacional do Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Leia também:

➤ Paris 2024: Brasil começa bem no Futebol Feminino ao derrotar Nigéria por 1 a 0

➤ No Dia do Taxista, motoristas contam sobre os desafios da profissão

Preso em janeiro de 2014, por policiais do 25º BPM, no bairro Eldorado II, “Surfista”, estava de posse de um revólver calibre 380, com munição intacta e várias trouxinhas de maconha. Posto em liberdade, contra ele consta novamente um Mandado de Prisão, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Disparos de Arma de Fogo e Constrangimento Ilegal.



Contra “Galo Cego”, consta um Mandado de Prisão, Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico.