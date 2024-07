PUC realiza palestra sobre tecnologia e inclusão social no Rio

Que a internet e os games revolucionaram o mundo, ninguém dúvida. E foi justamente por isso que a Pontifícia Universidade Católica (PUC) promoveu o evento ‘Blockchain Rio’, nesta terça-feira, na Gávea. Em debate, como as tecnologias podem colaborar com a promoção da transformação social. A iniciativa contou com a participação de alguns nomes relevantes em suas áreas de atuação, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o neurocirurgião Renato de Paula e o senador Carlos Portinho.



“O objetivo é capacitar comunidades e transformar a ação social na vida dos menos favorecidos. Por isso o evento teve a presença de moradores das comunidades da Rocinha, do Cantagalo, do Engenho da Rainha, do Borel, do Vidigal e de outros tantos locais. Vale ressaltar que o Web3, termo genérico para tecnologias como blockchain, descentraliza o controle de dados na internet e torna essa ferramenta mais integrada. A internet está cada vez mais integrada e individualizada, sem a necessidade das grandes indústrias de comunicação por trás disso”, explicou Renato de Paula.



Outro ponto muito abordado no evento foi a importância dos games como inovação e transformação social, além de serem uma ferramenta de inclusão para pessoas com deficiência, em especial os que têm o Transtorno do Espectro Autista (TEA).



“Os games têm o potencial de ser uma forma eficaz de terapia para pessoas com autismo. Eles podem ajudar a desenvolver habilidades sociais, melhorar a coordenação motora e a resolução de problemas, além de oferecer uma forma alternativa de entretenimento para comportamentos repetitivos”, finalizou.