Carpinteiro que teve crânio perfurado por estaca de madeira deixa hospital

Vitor com sua mãe e irmão no hospital nesta quarta-feira (24) - Foto: Divulgação

O carpinteiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, que foi atingido por uma estaca de madeira na cabeça enquanto trabalhava em Mangaratiba, na Costa Verde, recebeu alta do hospital nesta quarta feira (24). O homem passou 14 dias internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Enquanto trabalhava, o homem utilizava uma serra para cortar madeira, quando uma ripa bateu no equipamento e foi lançada em sua direção. Uma estaca, de 40 centímetros, perfurou seu crânio ficando cravada por seis centímetros. A agilidade no atendimento foi fundamental para salvar a vida do trabalhador.

A área atingida, segundo os médicos, foi o lobo frontal direito, área responsável pelas emoções. Após uma cirurgia, que durou cerca de quatro horas, Vitor já conversava, respondendo a perguntas da equipe médica, como o próprio nome completo, a data de nascimento e a idade. Mesmo ferido, ele também manteve a consciência e a lucidez.

O homem agradeceu aos médicos por tudo que fizeram por ele e saiu do hospital com uma blusa que estampava a frase: "Sou um milagre". Vitor continuará fazendo acompanhamento ambulatorial de neurocirurgia no hospital.