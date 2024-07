Prefeitura de Niterói inicia obras no Centro Cultural da Zona Norte

Com um investimento de R$ 16,8 milhões, a previsão de conclusão das obras é para 12 meses, a contar a partir do início das obras - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói vai iniciar as obras do Centro Cultural da Zona Norte, na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Nesta terça-feira, foi assinada a ordem de início com a empresa vencedora da licitação. Com um investimento de R$ 16,8 milhões, a previsão de conclusão das obras é para 12 meses, a contar a partir do início das obras. O espaço será o primeiro centro cultural municipal da região. O objetivo é descentralizar os recursos e o acesso à cultura.



O projeto do Centro Cultural da Zona Norte inclui o Casarão e dois anexos, totalizando 2.134 m². Os ambientes do Casarão manterão a ideia original dos revestimentos com materiais renovados para garantir similaridade, segurança, durabilidade e usabilidade. As paredes receberão pintura acrílica, os adornos serão restaurados ou renovados conforme necessário, e o piso continuará com revestimento em parquet. Algumas áreas terão piso laminado atual devido ao estado precário do atual. As esquadrias passarão por reparos, incluindo a reposição de painéis de vidro e ferragens. Os vitrais também serão restaurados.



No térreo, haverá uma sala de recepção, hall com escada para o 1º pavimento, biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, espaço para coworking, corredor expositivo e varandas. O primeiro pavimento abrigará um salão com móveis originais da casa e salas multiuso.



Os anexos oferecerão espaços de acesso ao Casarão, áreas molhadas e locais para apresentações, incluindo um hall de circulação, banheiros, copa, vestiários, camarins, coxias e uma sala de reuniões.