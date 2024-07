Rio registra a madrugada mais fria do ano até agora, com 11,9°C

O inverno chegou com tudo no Rio de Janeiro! Nesta madrugada de sábado (20 de julho), os termômetros marcaram 11,9°C no bairro do Jacaré, na Zona Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mas não se preocupe, o dia promete ser ensolarado, com poucas nuvens no céu. A temperatura deve chegar a agradáveis 26°C na capital fluminense.

A noite também será de céu limpo, sem previsão de chuva.