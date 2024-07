São Gonçalo e Niterói oferecem vagas para Educação de Jovens e Adultos

As redes de Educação de São Gonçalo e Niterói estão com matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, 29 unidades de ensino nos dois municípios oferecem vagas para jovens a partir de 15 anos interessados em retomar os estudos no segundo semestre deste ano.

Em São Gonçalo, 19 escolas estão com matrículas abertas para turmas a partir do Fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Em Niterói, são 10 escolas disponíveis. Em ambos os casos, as matrículas acontecem presencialmente; os interessados devem comparecer à unidade de ensino com documentos originais e cópias.

Em SG, é necessário levar certidão de nascimento ou casamento; identidade; CPF; comprovante de residência com CEP; duas fotos 3×4; histórico escolar ou declaração de escolaridade. Em caso de alunos que tenham entre 15 e 18 anos, a documentação do responsável também é necessária.

Já em Niterói, os alunos devem apresentar três fotos 3x4; cópia e original da carteira de identidade, do CPF, do comprovante de residência e do Certificado de Reservista (quando for o caso); declaração de escolaridade ou protocolo que confirme sua requisição (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias); declaração que informe se o estudante possui alguma deficiência, identificando-a, nos termos da Portaria FME nº 239/2001 e o comprovante de tipo sanguíneo e fator RH. Menores de idade também precisam comparecer com o responsável.

Confira as escolas e unidades de ensino com vagas disponíveis:

São Gonçalo

- C.M. Presidente Castello Branco – Boaçú

- C.M. Ernani Faria – Neves

- C.M. Estephânia de Carvalho – Laranjal

- E.M. Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra – Alcântara

- C.M. Amaral Peixoto – Lindo Parque

- E.M. Irene Barbosa Ornellas – Jardim Catarina

- E.M. José Manna Júnior – Nova Cidade

- E.M. Leonor Corrêa – Trindade

- E.M. Luiz Gonzaga- Antonina

- E.M. Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Jardim Catarina

- E.M. Aurelina Dias Cavalcanti – Amendoeira

- E.M. Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel – Raul Veiga

- E.M. Visconde de Sepetiba – Nova Cidade

- E.E. Municipalizada Marlene Salgado de Oliveira – Gaxindiba

- E.M. Mario Quintana – Engenho Pequeno

- E.M. Anísio Spínola Teixeira – Santa Luzia

- E.M. João Cabral de Mello Netto – Vista Alegre

- E.M. Célia Pereira da Rosa – Santa Izabel

- E.M. Pastor Haroldo Gomes – Itaúna

Niterói

- E.M. Alberto Francisco Torres - Centro

- E.M. Profª Maria De Lourdes Barbosa Santos - Fonseca

- E.M. Paulo De Almeida Campos - Icaraí

- E.M. Maestro Heitor Villa-lobos - Ilha Da Conceição

- E.M. Honorina De Carvalho - Pendotiba

- E.M. Altivo César - Barreto

- E.M. João Brazil - Morro Do Castro

- E.M. Francisco Portugal Neves - Piratininga

- E.M. Helena Antipoff - São Francisco

- UMEI Vale Feliz - Engenho Do Mato