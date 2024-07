Apagão cibernético global causa transtornos em diversos setores

O mundo amanheceu nesta sexta-feira (19) sob os efeitos de um apagão cibernético que afetou diversos setores, desde voos até serviços bancários e de comunicação. O problema, causado por uma falha no sistema operacional Windows da CrowdStrike, empresa de cibersegurança, gerou atrasos em voos, dificuldade de acesso a bancos e instabilidades em plataformas de comunicação.



Companhias aéreas como American Airlines, United e Delta suspenderam voos nos Estados Unidos, enquanto a JetBlue, responsável por voos domésticos no país, segue operando normalmente.

Downdetector, site especializado em monitorar o status de serviços online, confirmou que o apagão afetou diversas plataformas de comunicação, incluindo e-mail e mensagens instantâneas.



Bancos brasileiros como Bradesco, Pan, Next e Neon registraram um aumento significativo de reclamações relacionadas à dificuldade de acesso aos aplicativos e à realização de transações financeiras. O Bradesco, por exemplo, contabilizou mais de 1.063 notificações de problemas no aplicativo desde as 7h03 da manhã.



Ao redor do mundo, as bolsas de valores apresentaram instabilidades e quedas nas negociações.

A CrowdStrike, por meio de um comunicado, afirmou que está ciente das falhas apresentadas no sistema operacional Windows, ligadas ao sensor “Falco”.

A empresa CrowdStrike oferece serviços de cibersegurança para as maiores empresas do mundo, com a intenção de encontrar falhas nos sistemas digitais para evitar ataques de hackers.

De acordo com a Microsoft, o apagão teve origem nos sistemas do Windows por causa de “uma atualização de uma plataforma de software de terceiros”.

O apagão cibernético afeta muitos países, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Índia, Singapura e Hong Kong, no setor de voos.

Ainda não há indícios de que o apagão tenha sido motivado por um ataque hacker. As investigações continuam em andamento para determinar a origem da falha e as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro.