FEPERJ promove 1º Seminário voltado para os pescadores artesanais da Baía de Guanabara

A Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ) entregou, nesta quinta-feira (18), os certificados de participação do primeiro Seminário voltado para os Pescadores Artesanais das Colônias Z-8 e Z-9 que iniciaram a nova fase do Projeto Águas da Guanabara.

O objetivo do Seminário Pescadores nas Águas da Guanabara: uma razão para TransforMAR foi incentivar a discussão sobre a questão socioambiental da Baía de Guanabara, promovendo uma apresentação dos resultados do Projeto que os pescadores conhecem na prática e se baseia na problemática dos resíduos sólidos que tanto dificultam seu trabalho.

A pesquisa e a educação ambiental fortalecem a ação do pescadores no projeto e os relatos dos pescadores legitimam a pesquisa, um complemento recíproco e necessário que vale uma reflexão sobre a relação e paridade entre ciência e saberes tradicionais.

A colaboração entre essas áreas do conhecimento vem rendendo uma produção científica não só a respeito das problemáticas sociais que interferem na qualidade de vida e trabalho dos pescadores artesanais, mas de alternativas para amenizar seus impactos na vida desses trabalhadores.



O Seminário foi conduzido pelos pesquisadores Alberto Toledo Resende e Jamylle de Almeida Ferreira, Doutores em História Social, e contou com a participação dos Presidentes das Colônias, Gilberto Alves e Elaine Cristina Barroso Ferreira.

O evento buscou valorizar os pescadores artesanais como importantes agentes multiplicadores de Educação Ambiental, formalizando esse compromisso e estimulando sua participação ativa na sociedade, via efetiva ação no Projeto Águas da Guanabara, idealizado pela FEPERJ, instituição, que representa os pescadores do Estado do Rio de Janeiro e vem buscando visibilidade para o seguimento.

Pela formação cidadã e importância da atividade pescadores e bolsistas receberam certificado de participação.

A pesquisadora e palestrante Jamylle de Almeida Ferreira destacou a importância do evento ao afirmar: "Este seminário é um marco na integração entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais dos pescadores artesanais. Nosso objetivo é fortalecer essa parceria para que possamos enfrentar juntos os desafios socioambientais da Baía de Guanabara, promovendo uma troca de experiências que beneficiará não só a comunidade pesqueira, mas toda a sociedade."