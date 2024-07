Projeto Heróis do Amor realiza jantar beneficente no Rio

Renda do evento irá para crianças que sofrem do Transtorno do Espectro Autista - Foto: Reprodução

Chamado “girassóis”, os voluntários da Associação Heróis do Amor (AHA) entram em ação na noite desta quinta-feira (18), às 18h, no Camarada Camarão, tradicional restaurante na Barra da Tijuca, para realizar o primeiro jantar beneficente. Organizado por Rachel Faé e Fabrícia Sgarbi, a renda do evento vai ser revertida para crianças que sofrem de Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral e outras síndromes. A primeira edição do jantar vai contar com a participação de 180 pessoas.

“A ideia do jantar beneficente surgiu em uma das ações que realizo com ‘A Like Du Bem’, arrecadando latas de leite nos eventos que promovo. Sempre contei com a Associação Heróis do Amor para presentear e o resultado foi maravilhoso! Conversando com Fabrícia, minha amiga há mais de 30 anos, propus a ideia desse jantar e hoje estamos realizando um sonho", contou entusiasmada, cujo o objetivo é garantir a qualidade de vida das crianças e jovens que são alcançados pelo projeto.

Dos 180 convidados, a médica Thais Demarco, neurologista especializada em TEA e o cirurgião dentista Claudio Campos, especializado em pessoa com deficiência, e Eugênio Garcia, sócio da Team Terapias Especiais, participam. Além deles, Renato de Paula, fisioterapeuta, que é PhD em Bioquímica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorado em neurociência no Imperial College London, na Inglaterra, que falou da felicidade em participar de uma ação tão bacana que visa ajudar os mais necessitados.



“Me juntar a esse jantar promovido pelos Heróis do Amor é uma oportunidade de honrar os nossos heróis do Corpo de Bombeiro e os heróis anônimos que ajudam a melhorar a vida de uma gama de pessoas menos favorecidas, como as autistas e as com deficiência. E onde houver eventos voltados para essas pessoas, eu, Renato de Paula, estarei presente”, concluiu.