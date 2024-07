Vasco vence Atlético-GO e segue firme em ascensão no Brasileirão

O Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly, em Goiás, e segue firme no Brasileirão, com a quarto triunfo consecutivo. O Dragão começou melhor, mas foi o Vasco quem teve a primeira grande chance: Ronaldo defendeu pênalti cobrado por Vegetti, aos 21 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, o time carioca chegou ao gol com Praxedes, mas a arbitragem anotou impedimento de Vegetti no início do lance. A melhor chance da equipe mandante foi aos 27, em cabeceio de Rhaldney que parou na trave após Léo Jardim espalmar.

No segundo tempo, o Vasco manteve o ritmo, e a insistência foi recompensada aos 5 minutos, com David batendo de fora da área e marcando o gol da vitória. O time visitante manteve a posse e buscou em Vegetti o caminho para ampliar. O Atlético-GO, por sua vez, mudou o ataque e apostou na bola aérea para tentar a reação. Mas os dois goleiros não tiveram mais trabalho no restante do jogo.

Com a derrota, o Atlético-GO manteve os 11 pontos e continua na vice-lanterna do Brasileirão. O próximo jogo será contra o Fortaleza, domingo, às 18h30, fora de casa.

Já o Vasco chegou aos 23 pontos e subiu duas posições, chegando ao 9º lugar. O próximo jogo será no domingo, contra o Atlético-MG, às 16h, em BH.