Pizzaria faz a 'pizza invertida' e fatura cerca de R$ 280 mil por mês, em Brasília

Seu Enildo fatura aproximadamente R$ 280 mil por mês, com apenas uma opção de pizza no cardápio - Foto: Divulgação/Pizzaria Dom Bosco

A pizzaria do seu Enildo está em funcionamento em Brasília há 64 anos. O segredo do sucesso ao longo dos anos? Os ingredientes queijo, molho e orégano. Mas, não de forma convencional. A famosa pizza invertida e de sabor único é o trunfo do estabelecimento.

Seu Enildo conta como é o preparo da iguaria: "A pizza é invertida. Primeiro, colocamos o queijo em cima da massa. O molho fica por cima do queijo. Por último, orégano. É que, com o queijo por cima, fica aquela pizza sem graça, branca, pálida. Com o molho, fica vermelhinha e chama mais a atenção do cliente."

A pizzaria hoje fatura aproximadamente R$ 280 mil por mês: "A gente vende a fatia e a pizza inteira, mas o que mais sai mesmo é a fatia, que custa R$ 5. Por dia, a gente vende em média 1 mil fatias, mas já vendi mais de 3 mil por dia lá no passado. A gente também vende a pizza dupla, que é tipo um sanduíche de pizza. É uma fatia colada na outra. O bom é que fica fechadinho, o queijo não esparrama."

No local, seu Enildo também vende salgados e um "mate geladinho", que segundo ele, acompanha muito bem com um, ou dois, pedaços de pizza: "Essa é a nossa combinação."

Natural de Bambuí, em Minas Gerais, Enildo Gomes se mudou para Araxá, também em Minas, aos 17 anos, onde trabalhou em uma lanchonete e aprendeu a fazer massas. Com a ajuda de um amigo, Enildo se mudou para a nova capital para ir atrás do sonho de abrir o próprio negócio: "Naquele tempo, não tinha quase nada aqui [em Brasília]. Trabalhei para uma outra lanchonete até juntar o dinheiro e abrir a minha."

O estabelecimento de seu Enildo começou a funcionar em 1960. Ele conta que só vendia salgados, até que um cliente sugeriu que vendesse também pizza. No começo, ele tinha as opções de presunto ou calabresa, mas segundo ele, os ingredientes ressecam muito e perdem o bom sabor. Nesse momento que ele decidiu ficar com a pizza de muçarela, já que é mais simples, gostosa, barata e da pra comer depois de gelada, afirmou.

Seu Enildo começa sua rotina às 6h, ajudando no preparo da massa. Às 7h a pizzaria abre e fecha apenas à meia-noite. Ele conta também que na década de 70, ele costumava ficar com as portas abertas até 1h da manhã, mas que hoje é mais perigoso.

Para ele, o segredo do sucesso é "o simples bem feito, a qualidade". Há 64 anos, a pizzaria mantém os mesmos ingredientes, "se não o cliente vai perceber", e o preço quase não varia. "É acessível", completa.