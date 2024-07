Brasileiro que mora nos Estados Unidos ganha US$ 1 milhão na loteria local

Com a camisa do Flamengo, brasileiro recebe seu prêmio da loteria americana - Foto: Divulgação/Massachusetts Lottery

O brasileiro Frederico Sampaio, morador de Peabody, Massachusetts (EUA), ganhou o prêmio de US$ 1 milhão na loteria estadual da região. O valor, em reais, seria aproximadamente R$ 5,4 milhões. Frederico, que é torcedor do Flamengo, foi receber seu prêmio com a camisa do clube de coração.

Frederico escolheu receber o prêmio em uma parcela única, o que diminui o valor para US$ 650 mil (cerca de R$ 3,5 milhões). Ele conseguiu acertar o jogo "Double Your Money", na loteria do estado de Massachusetts, que também receberá valores.

Além dele, a agência lotérica terá um bônus de cerca de US$ 10 mil (R$ 54,6 mil) pela venda do bilhete premiado. O brasileiro, em entrevista ao site oficial da instituição, afirmou que pretende dedicar todo o dinheiro para sua família.