Incêndio Destrói Exposição Warner Bros no Shopping Nova América

A exposição Warner Bros foi destruída após ser atingida por um incêndio na madrugada desta terça-feira (9). A estrutura estava ligada ao Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte e não deixou feridos, porém a instalação teve perda total.

Por volta das 2h45 os bombeiros foram chamados ao local para conter o fogo. Ainda não se sabe as causas do incêndio, que não registrou nenhum ferido.

A estrutura da Casa Warner estava sediada no estacionamento do shopping desde quando estreou no Rio em 14 de junho. A atração contava com uma exposição interativa dos mais diversos universos da Warner Bros, uma empresa de mídia americana.

O local abrigava diversas peças que ajudam na imersão do público naquele universo, como figurinos, objetos cênicos e personagens de filmes. O espaço reservado para a exposição era de 1,5 mil metros quadrados.

As chamas foram controladas um pouco antes das 5h, entretanto os bombeiros permaneceram no local para prosseguir com a ação de rescaldo.

A direção do Shopping Nova América informou por meio de nota "que o incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira (09/07), no evento Casa Warner, não deixou vítimas ou feridos. O Corpo de Bombeiro está no local e ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação".



Até o momento, não há informação do que causou o incêndio.