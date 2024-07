A dona do liso: Cabeleireira gonçalense conquista Prêmio de Qualidade e Excelência Brasil

A cabeleireira e Hair Stylist especialista em alisamentos sem formol e tratamentos capilares, Jaqueline Ferreira, 46 anos, conhecida como "a dona do liso", conquistou, no mês de junho, o Prêmio de Qualidade e Excelência Brasil 2023-2024, promovido pelo Instituto de Avaliação Futuras Pesquisas, que está há mais de uma década no mercado de avaliações empresariais.



Empreendedora, casada e mãe de duas filhas, Jaqueline tem um Studio de Beleza em São Gonçalo, o @jaqueferreirastudiodebeleza, que fica localizado na Estrada das Palmeiras, 108, no bairro Itaúna, onde nasceu e mora até hoje, e, apesar da dedicação para se sobressair em meio a um mercado tão competitivo, em entrevista a O SÃO GONÇALO, ela contou sobre o caminho percorrido para chegar até aqui, nesse processo de reconhecimento e valorização ao seu trabalho.

"Essa agência renomada avalia a nível nacional, só que dentro da região que você mora. E aqui em São Gonçalo, só uma outra profissional havia ganhado o PQB (Prêmio de Qualidade e Excelência Brasil), e agora eu. Quando chegou a notificação, eu pulei de alegria, só sabia rir e chorar, tudo ao mesmo tempo. Me senti muito honrada, porque uma coisa que meu pai sempre dizia é que a gente que nasce em uma situação financeira desfavorável, tem como maior valor o caráter e o nome", afirmou Jaqueline.

Virada de chave



Jaqueline Ferreira é formada em enfermagem e trabalhou durante muitos anos nessa profissão. Porém, devido a uma complicação degenerativa na coluna, onde não podia mais pegar peso, precisou migrar e se adaptar em uma nova área: a da beleza.

Dando início ao novo trabalho no ano de 2018, Jaqueline começou atendendo a domicílio, mas logo veio a pandemia e os atendimentos ficaram mais difíceis. Foi quando juntou recursos para abrir seu próprio espaço.

"Depois de um certo tempo em casa, não conseguindo ficar parada, já que sempre fui acostumada a trabalhar, tive a loucura de começar a empreender depois dos 40 anos, com duas crianças pequenas. Fiz primeiro um curso de especialização em depilação profissional, pela Embelleze, e fui fazendo outras coisas no ramo da estética. Cheguei a ter uma cabeleireira que trabalhava pra mim, mas precisei fazer uma cirurgia e acabei ficando desprovida de profissional. A partir daí, caiu a ficha de que agora era comigo e com Deus", contou a profissional.

O primeiro salão aberto por Jaqueline ficava próximo a subida do Salgueiro, onde ela permaneceu por quase um ano. Depois, a profissional abriu uma nova loja no centro do bairro, onde também ficou quase um ano, até migrar para o seu ponto atual, onde abriu o Studio de Beleza, localizado na Estrada das Palmeiras, 108, Itaúna.

Jaqueline está sempre em busca do aperfeiçoamento profissional e já ganhou diversos prêmios e certificações | Foto: Layla Mussi

Sempre adepta ao mundo da beleza, Jaqueline decidiu se especializar e se virar com os recursos que tinha. Foi então que procurou um curso de escovista, além de outras especializações, em São Paulo, Região dos Lagos, e outras diversas regiões do Rio de Janeiro.



"Fui me especializando e vendo que um atendimento personalizado é muito melhor. Aqui na rua principal do bairro, tem muitos salões, então eu vi que eu precisava de um diferencial. Tem o lado difícil, porque eu tenho que arcar com tudo do salão sozinha, mas por outro lado consigo atender de maneira personalizada, e tem valido a pena", afirmou.

Foco e superação

Apesar do bom humor e do olhar positivo sobre tudo que vem conquistado ao longo dos anos, Jaqueline não esconde as batalhas que precisou vencer para manter vivo seu sonho.

"Certa vez fui para São Paulo fazer um curso de especialização em led fotônico, no qual o certificado tem validade internacional. Porém, iam fazer dois meses que eu tinha tirado os pontos de um procedimento que fiz na coluna, então foi muito difícil estar lá no curso, que era o dia inteiro, muito tempo em pé. Foi uma dificuldade muito grande manter o sorriso no rosto mesmo sentindo uma dor pós-operatória, mas eu sempre quis vencer e superar meus limites", contou a cabeleireira

"Faça o seu possível, que Deus é especialista no impossível"

Outro ponto citado por Jaqueline como uma de suas dificuldades é manter o salão com produtos de qualidade sem poder repassar o preço para o cliente.



"Não consigo cobrar o valor da tabela, porque se não, eu não consigo empreender no bairro. Então é difícil fazer número de clientes, junto à concorrência, mostrando que eu busco em Deus esse diferencial, de buscar especializações, novos cursos, além de ser avaliada e reconhecida. Chegar na prancha de ouro é difícil e eu já estou na diamante, indo para a rubi no final desse mês. Então como sempre digo, faça o seu possível, que Deus é especialista no impossível", declarou.

Mãe empreendedora

Uma outra batalha travada por Jaqueline diariamente é a necessidade de conciliar a maternidade com a vida profissional, visto que, segundo ela, existe a falta de recursos para pagar uma pessoa para ficar com suas filhas, Maria Alice, de 11 anos e Heloá, 6 anos, enquanto ela trabalha.

"A gente fica fazendo um rodízio, quando meu marido não está trabalhando ele fica, às vezes a minha mãe fica, e quando não consigo ninguém, eu tenho que fazer o cabelo da cliente com as duas aqui dentro. Quem passa por isso, sabe que não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. É como meu marido sempre fala: se você quer, você pode realizar", disse.

Certificados e premiações

Com foco no atendimento de qualidade, Jaqueline não só não desiste dos sonhos como corre atrás de todos eles.

"Os certificados agregam muito ao meu trabalho, mesmo que não tragam um retorno financeiro imediato. Mas, ao ver a minha busca pelo aperfeiçoamento, as clientes entendem o diferencial do meu trabalho, porque são empresas e institutos renomados, onde, a cada premiação, eles pesquisam toda a vida pessoal da profissional, para ver, por exemplo, se o nome está limpo, se não tem ficha criminal, processos de clientes. É o nome, o selo deles que está em jogo, então não premiam apenas por realizar um trabalho de qualidade, é um todo, é você por completo", relatou Jaqueline.

"Eu ainda não tenho um instagram com um número grande de visualizações, mas, como a empresa mesmo passou para mim, não adianta ter 200 mil seguidores e o trabalho não ser bom. Não adianta atender 10 clientes por dia e ver que a qualidade não é boa", completou.

Para as clientes, que acabam virando amigas e confidentes, como é o caso da auxiliar administrativa Renata Amanajas, de 24 anos, o diferencial do trabalho de Jaqueline é, justamente, a qualidade empregada em cada processo executado por ela durante o atendimento.

"Já sou atendida pela Jaqueline há um ano e eu amo vir aqui fazer cabelo com ela. Além de ela ser minha cabeleireira, a gente também é amiga, e ela sempre faz com que o salão seja um ambiente agradável e gostoso de estar. Ela é uma profissional muito dedicada, responsável, pontual, e que procura se especializar e dar o melhor atendimento possível aos clientes. A partir do momento em que ela quis se especializar no liso, se dedica muito pra isso, trazendo produtos e técnicas novas, únicas em nosso bairro, o que inclusive me atraiu para que eu começasse a ser atendida por ela, pelo diferencial do trabalho dela", contou Renata, que faz o alisamento, que completou afirmando que "já fazia alisamento antes, mas a qualidade com a Jaqueline é muito melhor".

Cliente de Jaqueline há um ano, Renata aponta a qualidade no atendimento como um diferencial do Studio de Beleza | Foto: Layla Mussi

Sonhos e objetivos futuros



Jaqueline sonha em ter seu nome, enquanto especialista, reconhecido nacionalmente, além de um dia poder ser embaixadora de uma grande marca de cosméticos, representando a cidade de São Gonçalo.

"Tudo o que eu tenho aqui dentro, nesse estúdio, que não é um estúdio de glamour da zona mais nobre da cidade, foi conquistado com muito sacrifício e suor. Tudo Deus que me deu. Meus patrocinadores não são de nenhuma grande empresa, são da minha própria casa: meu marido, minha mãe, minha tia, que me incentivam e apoiam. Mas preciso de visibilidade para continuar mantendo meus objetivos", explicou a Hair Stylist gonçalense.

Hoje, o Studio de Beleza Jaqueline Ferreira oferece:

- Escova brilho diamante

- Liso nano espelhado, - técnica desenvolvida por Jaqueline para fazer o alisamento

- Coloração

- Cronograma capilar

- Terapia capilar para tratar do couro cabeludo

Jaqueline realiza o procedimento do liso nano espelhado na cliente Renata | Foto: Layla Mussi

"Tenho o sonho de fazer uma Hair School, que é um aperfeiçoamento internacional, com mais de 20 anos, que hoje em dia está em torno de 14 mil reais. Você passa uma semana aprendendo com eles e sai completamente aperfeiçoado. Também sonho em expandir e fazer com que o meu nome, Jaqueline Ferreira, seja reconhecido como especialista a nível estadual e quem sabe, nacional. Estou correndo atrás e fazendo a minha parte com os recursos limitados que eu tenho", concluiu Jaqueline.