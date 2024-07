DJ Caverna, da FM O Dia, morre aos 44 anos

Leandro Santos Mello, conhecido como DJ Caverna, de 44 anos, faleceu neste sábado (6). De acordo com informações da rádio FM O Dia, onde ele tocava atualmente, o DJ sofreu um infarto. O momento de despedida está programado para ocorrer neste domingo (7), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. O velório começou às 13h15 na capela A e o sepultamento às 16h15.



Na rádio, o DJ tocava de segunda-feira a sábado no programa Funk-U. Caverna atuava como DJ desde o começo da década de 1990. O artista, que era apaixonado pelo Fluminense, deixa um filho. Celebridades e fãs lamentaram sua morte nas redes sociais

Leia também:

Peixão ordena que igrejas católicas sejam fechadas no Complexo de Israel

Eleições municipais: restrições entram em vigor

“Ainda sem acreditar, que Deus conforte sua família. Passei o show todo agora lembrando de você me acompanhando no meu início lá no Ideal de Olinda com a Furacão. Que Deus o tenha, descanse em paz, DJ!”, comentou Dennis DJ.



“Como eu sempre te zoei, peguei a sua foto mais feia só para dizer o quanto você vai fazer falta na minha vida. Obrigado por tudo que você fez por mim, pela sua amizade, irmandade e sua lealdade. Vai com Deus, irmão, meu fiel escudeiro e braço”, publicou o DJ Tubarão.

“Inacreditável perder esse grande cara, que Deus o receba”, disse Buchecha.

“Meus sentimentos! Rapaz do bem!”, escreveu Mumuzinho.

“Descansa em paz, grande Caverna, vai fazer falta pro funk!”, lamentou MC Marcelly