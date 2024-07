'Laranjinhas’ voltam às ruas com tarifa zero para população em Itaboraí

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância do retorno às ruas dos ônibus com Tarifa Zero para a população de Itaboraí - Foto: Divulgação

Boa notícia para a população de Itaboraí. Os ônibus com Tarifa Zero, apelidados de “Laranjinhas”, voltaram a circular, nesta quinta-feira (04), em Itaboraí. Ao todo, serão três linhas em circulação com a primeira viagem às 5h e a última às 23h, ligando os bairros Reta Velha e São Joaquim; Itambi e Manilha; e Engenho Velho e Manilha. O “retorno” simbólico dos “Laranjinhas” às ruas de Itaboraí aconteceu, nesta quarta-feira (03), com um desfile pela Avenida 22 de Maio.

Apelidados de “Laranjinhas”, os ônibus gratuitos têm como objetivo principal possibilitar que a população tenha mais deslocamento pelo município. A iniciativa busca ainda que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares, passando por dentro dos bairros e tornando a locomoção dos moradores mais acessível.

"Hoje é um dia muito importante e histórico para a nossa cidade. Sabemos o quanto esses ônibus beneficiam o nosso povo, o quanto as pessoas ficaram felizes de não precisar colocar a mão no bolso para pagar a passagem. E nós vimos a covardia acontecer em Itaboraí com a paralisação dos nossos ônibus de graça, mas a gente não se acovardou e a demonstração acontece com o retorno dos “Laranjinhas” para a nossa cidade. Hoje é um dia de vitória para o nosso povo, ver tanta gente feliz é muito gratificante”, disse Marcelo Delaroli.

Uma das rotas que voltou a circular pela cidade, nesta quinta-feira (04), é a linha Reta x Joaquim de Oliveira, que tem como ponto de partida a Avenida Flávio Vasconcelos, na altura da Rua 8, na Reta Velha, com direção à Rua Darly Lobosco, em Joaquim de Oliveira. Outra linha em circulação é Manilha x Itambi, que tem a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco, em Manilha, como ponto de partida, em direção à Rua Nestor Viana, em Itambi. Juntas, as linhas totalizam 40km por percurso (ida e volta).

Quem também voltou a circular, nesta quinta-feira (04), é a linha Engenho Velho x Manilha. Em Manilha, a rota tem a unidade do Café do Trabalhador, como ponto de partida. No trajeto, os coletivos passam pela BR-101, desviando pela Rua Dona Bela, no bairro Bela Vista, indo até a Rua Projetada e retornando para a BR-101, seguindo pela Avenida 22 de Maio até o ponto final da linha. Já no trajeto Engenho Velho-Manilha tem como ponto de partida o bairro, passando pela Avenida 22 de Maio, pela BR-101, e tendo a unidade do Café do Trabalhador, em Manilha, como ponto final.

Todo o projeto de elaboração dos ônibus com Tarifa Zero em Itaboraí foi realizado pela Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS). Todos os ‘Laranjinhas’ contam com ar-condicionado, plataforma de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD), sirenes para solicitação de desembarque e poltronas confortáveis.

“O retorno dos ônibus com Tarifa Zero são de grande importância para a população de Itaboraí, pois trazem mais dignidade para o povo da nossa cidade. Hoje é um marco para o nosso município”, afirmou o secretário municipal de Transporte, Marcelo Figueiredo.

Quem celebrou o retorno dos ônibus Tarifa Zero para as ruas do município foi a auxiliar administrativa Mayara Costa, de 36 anos.

"Os ônibus de graça trazem uma cara nova para Itaboraí e vão beneficiar muitas pessoas, que não têm condição de pagar uma passagem. Estava ansiosa pelo retorno dos 'Laranjinhas' e, enfim, esse dia tão esperado chegou. Agora é desfrutar desse benefício, valeu Itaboraí", disse a moradora do bairro Venda das Pedras.