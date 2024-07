Homem que tentou sacar R$ 700 mil de idoso morto é preso pela PF

Um homem que tentava sacar cerca de R$ 700 mil utilizando uma procuração falsa de um idoso de 90 anos, falecido desde novembro do ano passado, foi preso pela Polícia Federal. A tentativa de golpe aconteceu em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Os documentos usados pelo suspeito para aplicar o golpe simulavam um precatório judicial, que é uma espécie de indenização do governo, que havia sido analisada e definida judicialmente.

Segundo a Polícia Federal, o setor de prevenção a fraudes da agência bancária desconfiou da veracidade dos documentos entregues pelo suspeito e solicitou a ajuda dos agentes especializados em combate à fraude sob instituições financeiras.



Com a ação dos especialistas, foi possível identificar que a documentação era falsa e prenderam o homem antes que o saque dos precatórios fossem efetuados.

Ainda de acordo com a PF, foi instalada uma unidade de inteligência que irá trabalhar junto com a Caixa Econômica Federal, pois funcionários do banco estão trabalhando dentro das dependências da PF, para a troca de informações e no apoio com combate de crimes contra bancos.