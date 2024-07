Funcionária de motel morre após ser atropelada por cliente dentro do estabelecimento

Uma funcionária de motel morreu após ser atropelada por um cliente na última sexta-feira (28), no Arsenal, em São Gonçalo. Soraia Mendonça Castanheiro, de 51 anos, trabalhava como arrumadeira no estabelecimento localizado no bairro Arsenal quando foi atingida pelo veículo do cliente, de 74 anos.

Segundo testemunhas, o motorista avançou com o carro antes mesmo que a cancela de entrada fosse aberta. O impacto fez com que o portão acertasse Soraia, que ficou gravemente ferida. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada (1º).

Conforme as investigações, o cliente permaneceu no local e prestou socorro à vítima. O idoso passou por exame de alcoolemia, no qual o resultado foi negativo. A perícia foi realizada e as investigações estão em andamento.

Portão foi derrubado pelo cliente | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).