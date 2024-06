Alerj tem audiência pública sobre proteção da criança e adolescente contra a violência

Acontece nesta quarta feira (26), às 10h, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), a audiência pública sobre "A proteção da criança e do adolescente contra a violência". A iniciativa é do falecido debutado Otoni de Paula Pai juntamente de sua sobrinha, Paloma Fernandes, do conselho tutelar. A audiência será presidida pelo presidente da Comissão da Criança, Munir Neto.

Renato de Paula, ex-presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) e filho de Otoni de Paula, falará sobre a causa defendida pelo pai, falecido há um mês. "A proposta da audiência pela proteção das crianças nasceu no coração do meu pai, o deputado Otoni Pai e será um prazer dar continuidade a essa causa e esse legado", disse.

Para Paloma Fernandes, além da felicidade por conseguir realizar o sonho do tio, ela entende esse como um passo muito importante para acabar com a violência contra crianças e adolescentes.

“Essa audiência pública é a possibilidade de novos diálogos sobre o combate a violência infantil e a erradicação do trabalho infantil. Sabemos que o Rio de Janeiro possui uma realidade muito triste dentro deste contexto e sabendo desse cenário, o deputado estadual Otoni de Paula Pai sempre se envolveu em causas da infância e adolescência. Ele não está mais aqui, mas tenho certeza que lá do céu está feliz pela realização desta audiência. E como sobrinha e conselheira tutelar, sinto-me honrada em fazer parte deste processo em que as crianças e os adolescentes são os beneficiados”, declarou Paloma.