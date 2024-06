Nego é apresentado como intérprete oficial da escola de samba Ponta da Areia

Agora é oficial. O intérprete Nego, um dos mais conhecidos e premiados artistas do Carnaval brasileiro, foi apresentado como o principal cantor e líder do carro de som da Ponta da Areia, recém criada agremiação que leva o nome do histórico bairro de Niterói, em feijoada realizada no último sábado (22), na Praça Doutor Vitorino, tradicional área de lazer daquela região. Nego irá conciliar essas atividades com as também desempenhadas por ele na Acadêmicos de Niterói, escola da Série Ouro e desfilante da Marquês de Sapucaí, que o contratou logo após o término da folia desse ano.

Além do intérprete Nego, o Carnavalesco Jaime Cesário também é uma das contratações da Ponta da Areia, entre outros nomes do mundo do samba, agremiação que tem as cores vermelha e branca e um falcão real como símbolo. A escola é a base de um audacioso projeto cultural criado para elevar o nome da Ponta da Areia através de uma das mais tradicionais formas da cultura brasileira: o Carnaval. Além de ter moradores apaixonados pelo bairro, conta também a favor da vermelha e branca o fato de ela ser 'vizinha' do Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, onde são feitos os desfiles oficiais em Niterói desde o Carnaval de 2022.

A escola tem o falcão real como símbolo | Foto: Divulgação/Ponta da Areia

Sacramentado o lançamento oficial, com direito a transmissão oficial pelas redes sociais da agremiação, seus dirigentes começam agora a dar andamento ao trabalho para que a escola de samba possa integrar o Grupo de Avaliação no Caminho Niemeyer, no Carnaval de 2025, e fazer apresentação digna para ser aceita no Grupo C nos desfiles oficiais de 2026. A proposta da escola é ganhar espaço para estar entre as principais escolas desfilantes da cidade no futuro.



Líderes - A vermelha e branca conta com lideranças experientes na coordenação da equipe escolhida para desenvolver o plano de desfiles. O compositor Gustavo Soares, autor de sambas enredo de várias escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí e acostumado com as atividades nas grandes agremiações do Rio de Janeiro, dirige a agremiação, tendo o vereador niteroiense Adriano Boinha como presidente de honra. O vice presidente de Gustavo é Marcelo GB, que já foi mestre de bateria da Acadêmicos do Cubango.

Personagem - Nêgo tem amplo currículo, com de passagens históricas e títulos não apenas no Carnaval do Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do país. Entre seus mais recentes feitos, estão os títulos da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, com o Império Serrano, em 2022. E no melhor estilo das 'batucadas', Nêgo fez apresentação marcante em seu lançamento oficial, cantando sambas que o consagraram no mundo do samba.

E deixou a todos encantados ao relembrar, que há muitos anos, ainda um jovem talento do mundo do samba, chegou a conciliar as atividades culturais com o trabalho commo soldador em um dos estaleiros da Ponta da Areia, bairro histórico e conhecido nacionalmente como reduto de pescadores e grandes empresas da industria naval. Quando ganheir meu primeiro título na Beija Flor, eu trabalhava aqui", recordou.