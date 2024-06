Paes anuncia que vai desapropriar terreno para construção do estádio do Flamengo; vídeo

O prefeito Eduardo Paes anunciou em suas redes sociais, na manhã deste domingo, que fará a desapropriação do terreno em que vai ser construído o estádio do Flamengo. A medida será publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira. Paes já havia antecipado a possibilidade no fim do mês passado.



Vascaíno, ele anunciou a novidade, com um tom de brincadeira. "Hoje eu estou aqui num dos momentos mais tristes da minha vida como prefeito [...] Estamos publicando amanhã no Diário Oficial a desapropriação por leilão em hasta pública do novo estádio do Flamengo, ali no terreno do gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho, e Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo, especialmente os quatro grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente o Flamengo tem mais torcedor", brincou o prefeito.

O Flamengo publicou uma nota sobre a decisão:

"A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a Nação Rubro-Negra.

A diretoria do Flamengo tem plena consciência da importância desta obra tanto para o nosso clube como também para a revitalização de uma das mais tradicionais áreas de nossa cidade".

"A gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções... Vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landin, com os presidentes que vierem para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra - complementou Paes.







