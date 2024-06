Morre criança que teve o rosto queimado em explosão na lancha

O menino de 4 anos, que teve 100% do rosto queimado durante a explosão de uma lancha em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, morreu no fim da tarde de ontem (21) após quatro dias internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama.

Ele chegou à unidade na segunda-feira (17), dia do incidente, e ficou em isolamento no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico recebendo o suporte da equipe médica e da enfermagem; ele ficou em estado grave durante toda a internação.

De acordo com a direção do hospital, o menino teve complicações e uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

A vítima é natural de Vitória, no Espírito Santo, e estava em Cabo Frio a passeio junto da família. O incidente deixou também nove pessoas feridas, incluindo um bebê, outra criança e uma mulher grávida. De acordo como pai da criança, em entrevista ao O Dia, a explosão aconteceu logo após o abastecimento do barco.

Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

São Gonçalo

O bebê de 1 ano e 5 meses, que também sofreu queimaduras durante a explosão, continua internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. O menino chegou em um helicóptero na unidade na última segunda-feira (17).



Ainda no hospital, com quadro estável estão Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos, Caroline Pimentel, 28 anos, e uma menina, de 5.