Vasco perde de 2 a 0 para Juventude e segue sem vencer com Pacheco

O Vasco segue sem vencer no Brasileirão 2024, desde que o novo técnico, Ricardo Pacheco assumiu o comando do time. Com a derrota por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na noite dessa quarta-feira (19), o clube permanece com sete pontos e como primeiro da zona de rebaixamento, mas pode entrar no Z-4 caso o Vitória vença seu compromisso nesta quinta-feira ((20), contra o Internacional, em Salvador.

o Vasco só não entrou na 'zona da degola' graças às derrotas do Corinthians (1 a 0), do Grêmio (1 a 0), e do Fluinense (2 a 0), contra o Internacional e Fortaleza, e Cruzeiro, respectivamente. O Fluminense, aliás, não vence há sete jogos e amarga o penúltimo lugar com seis pontos, empatado com o Vitória, que pode ultrapassá-lo nesta quinta, se pontuar diante do Atlético-MG, em Salvador. Caso o clube baiano vença, também empurrará o Vasco para o Z-4.

O jogo - Em duelo de baixo nível técnico, o Juventude foi melhor em quase todo o primeiro tempo. Teve mais posse de bola (58%), finalizações (6 a 1) e maior presença no campo de ataque. Apesar disso, as subidas dos gaúchos eram infrutíferas, com lances de pouco perigo.

O Vasco voltou do intervalo com lance de perigo em boa combinação de Rayan, que cruzou, e por pouco Clayton não aproveitou. O problema para os vascaínos é que ainda no início da etapa Lucas Barbosa acertou lindo chute e abriu o placar.

Depois disso, o jogo voltou a ter nível técnico muito baixo. O Vasco passou quase toda a etapa com apenas duas finalizações e só foi para o abafa nos acréscimos. Com a tentativa de pressão sem sucesso, acabou castigado aos 52 minutos, quando Victor Luís derrubou Taliari e foi expulso. Na cobrança da falta de Jean Carlos, a bola explodiu no travessão, bateu na cabeça de Léo Jardim e morreu no gol vascaíno.



Com muita dificuldade para sair,o Vasco teve boas oportunidades após os 40 minutos. Na primeira, Jadson quase marcou contra após cruzamento de Rossi. Na outra, Adson pegou sobra com liberdade dentro da área, mas finalizou mal. O Juventude teve grande chance já nos acréscimos, quando Gilberto recebeu ótima bola de Lucas Barbosa, mas cabeceou por cima do gol de Jardim.