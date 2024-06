Fotógrafo de Maricá registra passeio de 20 capivaras; Vídeo

O fotógrafo Adriano Marçal, 27 anos, registrou, na madrugada do último sábado (15), um grupo de 20 capivaras atravessando a Rua Antônio Marques Mathias, no bairro Itaipuaçu, em Maricá. A família de animais, com adultos e filhotes, chegou a fechar a via na altura da Rua Miguel Arraes, na localidade Jardim Atlântico Oeste.

De acordo com o fotógrafo, os animais se concentram às margens de um canal e têm sido vistos com mais frequência em Itaipuaçu. A Prefeitura de Maricá, inclusive, instalou placas alertando para a presença de animais silvestres.





Os animais têm sido vistos com mais frequência em Itaipuaçu Divulgação/Adriano Marçal

“Elas são os amores e todo mundo que passa ali sempre quer tirar foto e filmar, então elas já são praticamente de casa. Eu toda vez quando passo por ali nunca perco a oportunidade, como fotógrafo, de fazer esse registro. E desta vez foi uma grande oportunidade porque elas estavam atravessando a faixa de pedestre”, contou Marçal, que é morador de Itaipuaçu.



Caso um animal silvestre seja encontrado nas ruas, o Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou pelo Disk Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.