Cedae fará manutenção no sistema elétrico da ETA Guandu na próxima quinta (20)

Durante o período do serviço, a unidade irá operar com 65% da capacidade - Foto: Divulgação/Leonardo Ripamonti

A Cedae vai realizar, na quinta-feira (20), das 9h às 18h, manutenção preventiva no sistema elétrico dos motores da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu.

Durante o período do serviço, a unidade irá operar com 65% da capacidade. A operação da ETA Guandu será retomada de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, de acordo com as respectivas áreas de atuação.

