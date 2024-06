Integrantes do Molejo estão proibidos de utilizar o nome do grupo

Herdeiros do cantor Anderson Leonardo e integrantes do Grupo Molejo entram em atrito - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Herdeiros do cantor Anderson Leonardo e integrantes do Grupo Molejo entram em atrito - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a morte do cantor Anderson Leonardo, um mês e meio atrás, os herdeiros iniciaram agora uma batalha com os integrantes do grupo Molejo. Os conflitos começaram quando Leo Bradock, filho do ex-vocalista, foi indicado para assumir o lugar do pai. Os outros integrantes não gostaram da ideia. Os herdeiros de Anderson também não gostaram e ficaram surpresos quando os demais músicos decidiram não ter mais a carreira agenciada pela empresa que era de Anderson Leonardo.

Os herdeiros de Anderson, que possuem o direito da marca Molejo, decidiram então proibir os atuais integrantes da banda de continuarem usando o nome do grupo nas apresentações. Essa teria sido a forma encontrada de evitar que novos acordos sejam negociados sem que passem pela empresa do ex-vocalista.

A viúva de Anderson utilizou as redes sociais para desabafar, de forma indireta, sobre a situação. Paula Cardoso publicou uma foto ao lado do cantor e lamentou que as pessoas estejam usando o nome do grupo citando um "legado", que não está sendo respeitado.

Leia também:

➔ STF marca julgamento de denúncia contra irmãos Brazão e Rivaldo

➔ Escritora Roseana Murray realiza Sarau de Poesia no Hospital Alberto Torres, em SG

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, morreu no dia 26 de abril de 2024, aos 51 anos, em decorrência de um câncer inguinal (na região da virilha). Ele tratava os sintomas da doença desde o fim de 2022. Nos últimos dias de vida, o artista ficou internado por mais de 20 dias para fazer um procedimento chamado bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor. Além disso, ele dava continuidade ao tratamento de imunoterapia.