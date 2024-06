Menina de 14 anos perde dente após agressão em escola de São Gonçalo

Familiares de uma menina de 14 anos denunciam que a menor foi agredida no Colégio Estadual Augusto Cezário Diaz André, no Pacheco, em São Gonçalo. O caso aconteceu durante um momento de brincadeira entre um grupo de alunos. A mãe afirma que a jovem foi agredida com chutes e teve um dos dentes quebrados no último dia 23 de maio. As informações são do G1.

O fato ocorreu durante uma brincadeira de "verdade ou desafio", quando a vítima se recusou a realizar uma das consequências exigidas pelo grupo. Em represália, ela foi agredida com vários tapas. De acordo com a mãe da menor, durante as agressões, um outro aluno teria colocado o pé na frente da menina para derrubá-la.

Após cair no chão, a adolescente levou mais chutes ao tentar se levantar. Uma mochila também teria sido usada nas agressões. Com o golpe do objeto, a vítima bateu a cabeça no chão, quebrando um dos dentes frontais superiores.

"Ela estava brincando com um grupo de amigos quando dois meninos que não estavam brincando se aproximaram. Um deles colocou o pé na frente da menina, fazendo-a cair de boca no chão. Quando ela tentava se levantar, outro menino a golpeou na cabeça com uma mochila, fazendo-a bater a boca com mais força no chão novamente. O dente quebrou e se fragmentou dentro da gengiva", relata a mãe da menor.

Ainda segundo a mãe, a escola não interveio nas agressões e não prestou socorro. A diretora entrou em contato com família da estudante para informar o ocorrido e disse que a menina estava voltando para casa com o dente na mão.

"A diretora me ligou e disse que ela estava correndo, caiu e quebrou o dente. Entrei em desespero e perguntei: 'Quebrou o quê?'. A diretora respondeu: 'Quebrou o dente, mas ela já está indo para casa levando o dente para ver se conseguem colar'".

A mãe disse que a menina chegou em casa com o auxílio de amigos e que parecia desorientada, sem se lembrar direito das agressões, pois havia batido a cabeça no chão.

Após as agressões, a situação da jovem na escola piorou. Quando os colegas tomaram conhecimento da gravidade do caso, começaram a fazer bullying com ela, que ainda está sem um dos dentes da frente. Por isso, a vítima decidiu não voltar para a escola.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). A polícia aguarda o resultado do exame de corpo de delito.

Em nota enviada ao G1, a Secretaria Estadual de Educação disse que os alunos estavam em sala de aula jogando quando a menor "caiu e a mochila de um deles foi arremessada, atingindo-a no rosto, porém, não de forma intencional, tratando-se de uma brincadeira infeliz que resultou no incidente".

Ainda de acordo com o comunicado, no dia " direção da unidade fez contato com a mãe da estudante que preferiu que a jovem fosse liberada para casa. Os responsáveis pelos outros dois alunos foram convocados e se colocaram à disposição para ajudar. Os jovens estão cumprindo suspensão das atividades".

Por fim, a pasta afirmou que " unidade está buscando meios para tratar o dente da aluna no sistema público de saúde".