Trabalhadores encontram saldo do FGTS bloqueado; entenda

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de parte dos trabalhadores brasileiros está bloqueado desde a última quarta-feira (05). Ao entrar no aplicativo vinculado à Caixa Econômica Federal, muitos cotistas foram surpreendidos com a mensagem de que o dinheiro depositado não está disponível.

No entanto, segundo a instituição financeira, a previsão é que o desbloqueio do FGTS para saque seja feito em até seis dias úteis. O banco afirma que processo de normalização do sistema já começou.

O que diz a Caixa

“Em função da alteração da data de vencimento de recolhimento do FGTS, a Caixa está atualizando rotinas no processamento do fundo para se adequar ao novo modelo. A ação não gera impacto financeiro aos trabalhadores nem tampouco necessidade de comparecimento em agências do banco. A normalização das contas já foi iniciada”, informou a instituição financeira, por meio de nota.

A Caixa, porém, não respondeu sobre possíveis prejuízos no pagamento de débitos imobiliários dos trabalhadores, como entradas, parciais ou quitação de financiamentos de imóveis. Segundo o banco, o processamento de valores no FGTS foi impactado pela alteração na data máxima que as empresas podem recolher recursos ao fundo.

Leia também:

➢ Inscrições para o Enem 2024 terminam nesta sexta-feira

➢ DER-RJ adere ao Sistema de Notificação Eletrônica para infrações em rodovias do estado