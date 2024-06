UPPE-Sindicato reativa núcleo odontológico e de psicologia

Os filiados à União dos Professores Públicos no Estado – Sindicato (UPPES) têm motivos de sobra para sorrir e serem felizes, a entidade reativou os Núcleos de Odontologia e Psicologia para o atendimento, na última segunda-feira (3/6). Os educadores e seus familiares já podem agendar o atendimento pelo telefone: (21)2717-6025 ou pelos números de whatsapp de cada setor: (21)97878-6004 (Odontologia) e (21)9669-7676(Psicologia).

Para o presidente da UPPES, prof. Dr. Stelling, a reabertura dos núcleos marcam o novo momento da entidade, que sempre buscou a saúde e o bem-estar dos filiados e seus familiares. De acordo com o educador, a nova gestão buscar reascender uma das principais características e marcas da UPPE-Sindicato, o cuidado com o filiado, nos mais variados setores. “A retomada dessas atividades busca trazer de volta a UPPES para sua marca histórica, além da defesa do magistério e da educação como um todo, o cuidado com os filiados e seus familiares. Temos os setores que cuidam da vida funcional, jurídica, dentre outras, mas precisamos dar esse apoio aos nossos educadores, que são partes fundamentais para a formação da sociedade”, frisou.

O Núcleo Odontológico contará com a coordenação do Dr. José Mathias Neto, profissional que já possui uma história com a UPPE-Sindicato e seus filiados. “Estou muito satisfeito por estar de volta a todo esse grupo de trabalho. Estamos, com força total, prontos para atendê-los. Sejam todos muito bem-vindos”, afirmou.

O Núcleo de Psicologia será coordenado pela Dra. Jacqueline Vasconcellos e contará também com o teleatendimento, via parceria com a empresa Metta Saúde, e proporcionará atendimento para filiados de todo o estado. “A saúde é fundamental para o desempenho do cidadão nas mais diferentes esferas, seja na família ou seja no trabalho. A saúde mental, hoje em dia, mais do que nunca, merece ter seu espaço de importância”, frisou.

Os Núcleos de Odontologia e Psicologia são vinculados ao Departamento Assistencial da UPPE-Sindicato, com direção da professora Vanença Moraes. “Esse é um momento muito importante, no qual buscamos oferecer ao filiado o que temos de melhor como instituição. Temos o plano de saúde, além de buscar parcerias com diversos profissionais na área dos credenciados. A UPPES é reconhecida por esse cuidado com seus educadores e a reativação desses núcleos faz parte desse cuidado”, assinalou. Legenda… presidente, prof. Dr. Stelling ao lado Dr. José Mathias Legenda 2. Diretora Neuza Caldas, psicóloga Jacqueline Vansconcellos (de amarelo -centro) e o presidente da Uppes, prof. Dr. Stelling