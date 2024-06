Marcello Antony, ex-galã de TV, é novo funcionário do mercado imobiliário português

O ator Marcello Antony, ex-galã da TV Globo, anunciou na última segunda-feira (3), que está em transição de profissão. O ator irá começar a trabalhar como corretor de imóveis de luxo, em uma agência de Portugal.



"É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo na The Agency [...] Eu quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito", contou feliz em sua conta no Instagram.

"Quem está à procura de uma residência sofisticada, uma propriedade beira-mar, um investimento exclusivo, eu estou aqui para guiá-lo em cada etapa do processo. [...] Estou feliz de poder colaborar com você e ajudá-lo a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para discutir como posso ajudá-lo a alcançar seus objetivos imobiliários", relatou o ex-galã.

O mais novo trabalhador do mercado de imóveis mora em Portugal há sete anos e já atuou em alguns trabalhos como a série Morangos com açúcar (2023). Em relação ao Brasil, o ator acumula sucessos da TV Globo, em seu currículo, como Senhora do Destino (2004), Belíssima (2005) e Paraíso Tropical (2007). O seu último trabalho no país foi em "Malhação - Viva a Diferença", edição de 2017 e desde então se afastou das telinhas.

A agência que Marcello trabalha, fez o anúncio no dia 08/05, e comentou que o novo funcionário traz a mesma paixão e excelência que marcaram sua jornada através do cinema, teatro e televisão para o setor imobiliário".